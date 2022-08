Guerre en Ukraine : un navire chargé de blé ukrainien est arrivé à Djibouti

Le Brave Commander avait quitté le port ukrainien de Pivdenny le 16 août, après un accord entre signé en juillet par Kiev et Moscou, sous l'égide de la Turquie et de l'ONU, permettant l'exportation des céréales ukrainiennes bloquées à cause de la guerre entre les deux pays.

L'Ukraine et la Russie comptent parmi les plus gros exportateurs mondiaux de céréales, dont les cours flambent depuis le début de la guerre.

Selon le PAM, 22 millions de personnes sont menacées par la faim dans la Corne de l'Afrique - notamment en Somalie, Ethiopie et Kenya - en raison d'une sécheresse historique, la pire depuis au moins 40 ans.

Quatre saisons de pluies défaillantes depuis fin 2020 ont tué des millions de têtes de bétail et détruit les récoltes, et l'Organisation météorologique mondiale de l'ONU a mis en garde la semaine dernière contre des précipitations encore insuffisantes lors de la prochaine saison de pluies, entre octobre et décembre.