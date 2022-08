Qui est le mercenaire russe Igor Mangushev, propagandiste morbide, qui parade avec un crâne de soldat ukrainien

Dans une vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux, on peut apercevoir Igor Mangushev tenant un crâne humain dans sa main. Il prononce un discours glaçant dans ce qui semble être une boîte de nuit: "Nous sommes vivants et ce type est déjà mort. Qu'il brûle en enfer. Il n'a pas été chanceux. Nous allons boire dans son crâne", commence-t-il, avant de préciser que la paix avec l'Ukraine n'est pas possible: "Nous ne sommes pas en guerre avec des gens de chair et de sang. Nous sommes en guerre avec l'idée d'une Ukraine comme nation anti-russe. Il ne peut y avoir de paix. Nous devons 'désukrainiser' l'Ukraine. Nous devons reprendre nos terres", affirme-t-il. "C'est la tragédie des soldats ukrainiens. Peu importe combien nous devrons en tuer", continue-t-il.

Un individu dans la foule l'interpelle: "Vous êtes sûr que ce n'était pas un civil ?"

"Non, nous l'avons tué nous-mêmes", assure Mangushev. Selon ce dernier, le soldat aurait été retrouvé près de l'usine Azovstal, à Marioupol, théâtre de violents affrontements.

Alerté, le médiateur des droits de l'homme au Parlement ukrainien, Dmytro Lubinets, a rapidement rapporté les images aux Nations Unies. "Par l'intermédiaire de leurs propagandistes, les Russes continuent de déshumaniser le peuple ukrainien, justifiant les massacres de civils et la destruction de colonies", dénonce-t-il.

Par ailleurs, Igor Mangushev n'est pas n'importe quel soldat. Il fait notamment partie du terrible groupe Wagner à la solde du Kremlin. Il a également été cité dans un article du magazine russe "Novoje Vremja" récompensé par le prix de la presse européenne de 2014. Ce papier rapportait les agissements atroces d’ENOT, une organisation nationaliste, dans le Donbass. Mangushev était à la tête des troupes envoyées sur place.

Ce militaire de 36 ans serait également à l'origine du populaire symbole "Z" utilisé par les forces armées russes, notamment sur leurs véhicules afin de les différencier de ceux ukrainiens. C'est en tout cas ce qu'il avait déclaré au site "Meduza" en mai dernier.