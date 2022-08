Accueil International Europe Guerre en Ukraine Les Vingt-sept vont restreindre l’accès des touristes russes à l’Union L’Accord de facilitation des visas UE-Russie va être suspendu. Maria Udrescu, Envoyée spéciale à Prague ©AFP

L'Union européenne va rendre plus difficile et plus cher l'accès des touristes russes à son territoire et faire ainsi ressentir davantage à Moscou le prix de sa guerre en Ukraine. Conviés à Prague pour une réunion informelle, les ministres des Affaires étrangères des Vingt-sept "se sont accordés pour dire...