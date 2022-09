Guerre en Ukraine : Poutine dans l'enclave russe de Kaliningrad au coeur de tensions

"Les civils ukrainiens ne devraient pas être laissés sans autre choix que de se rendre en Russie"

Près de 2,8 millions de civils ukrainiens se seraient réfugiés en Russie. Mais nombre d'entre eux, selon Human Rights Watch, y ont en fait été transférés de force. Ce qui constitue une violation grave des lois de la guerre, indique l'ONG dans le rapport "We Had No Choice", qu'elle publie ce jeudi.