Guerre en Ukraine : Moscou achète des millions d'armes à la Corée du Nord, selon les services de renseignement américains

La Russie achète des millions de grenades et roquettes à la Corée du Nord pour reconstituer son stock d'armes en baisse, écrit le New York Times, sur base de sources au sein des services de renseignement américains.

Il est probable que Moscou se tourne encore vers Pyongyang pour acheter d'autres équipements militaires. Les experts militaires américains soulignent que l'assistance nord-coréenne à la Russie met en évidence les difficultés pour Moscou de s'approvisionner en armes, plus de six mois après avoir lancé son invasion de l'Ukraine, sanctionnée par les Occidentaux. La Corée du Nord est de facto coupée du marché international. Les sanctions et contrôles à l'exportation infligés à la Russie fonctionnent donc, estime Washington.

Peu de détails sont connus sur les armes que Moscou a commandées et quand elles seront livrées. Il n'était en outre pas possible de confirmer de manière indépendante les informations américaines.

Fin août, des sources des services de renseignement américains avaient indiqué que des drones iraniens avaient été fournis à la Russie. Ceux-ci devraient être utilisés pour bombarder des installations radars, de l'artillerie et d'autres cibles militaires, mais ils auraient présenté de nombreux dysfonctionnements lors des premiers tests.