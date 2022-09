Guerre en Ukraine : un accident nucléaire à Zaporijjia affecterait l'Ukraine et ses voisins, prévient Kiev

Un accident nucléaire à la centrale de Zaporijjia, la plus grande d'Europe, qui est occupée par les Russes, risque d'affecter non seulement l'Ukraine mais aussi des pays voisins, a averti mercredi l'agence d'inspection chargée de la sécurité nucléaire en Ukraine.

En cas de dommages au cœur du réacteur, "il y aura des conséquences non seulement pour l'Ukraine, mais aussi, clairement, des conséquences au-delà des frontières", a prévenu Oleg Korikov, le chef par intérim de cette structure, lors d'une conférence de presse en ligne.

Selon lui, cette centrale située dans le sud du pays et actuellement débranchée du réseau électrique risque de se retrouver dans une situation où ses systèmes de sécurité seront alimentés grâce à des puissance de réserve fonctionnant avec du diesel. "Mais en temps de guerre il est très difficile de refaire le plein des réserves du diesel" dont il fait quatre citernes par jour, a expliqué M. Korikov. "On peut potentiellement se retrouver face au manque de diesel ce qui peut conduire à un accident endommageant le cœur du réacteur et par conséquent, au rejet de produits radioactifs dans l'environnement", a indiqué le responsable.

Selon des experts, la perte de l'alimentation électrique des réacteurs pourrait entraîner à l'arrêt de leur refroidissement et une fusion du cœur de réacteur. Les troupes russes ont pris début mars le contrôle de la centrale comptant six réacteurs nucléaires d'une puissance de 1.000 mégawatt chacun et qui produisait 20% de l'électricité ukrainienne avant l'invasion russe.

Son site subit des bombardements dont Kiev et Moscou se rejettent la responsabilité.