Guerre en Ukraine: Scholz demande à Poutine le "retrait complet" des forces russes

Le chancelier allemand Olaf Scholz a appelé mardi Vladimir Poutine à ordonner le "retrait complet" hors d'Ukraine des forces russes, en difficulté face à une contre-offensive.

Lors d'un entretien téléphonique de 90 minutes, le dirigeant allemand a "insisté auprès du président russe pour qu'une solution diplomatique soit trouvée le plus rapidement possible, basée sur un cessez-le-feu, un retrait complet des troupes russes et le respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'Ukraine", selon un communiqué de la chancellerie.

Face aux difficultés rencontrées sur le terrain par l'armée russe, le chancelier allemand a par ailleurs "souligné que d'éventuelles nouvelles mesures d'annexion russes ne resteraient pas sans réponse et ne seraient en aucun cas reconnues".

Le chancelier a aussi demandé à M. Poutine de "traiter les combattants capturés conformément au droit international humanitaire, notamment aux conventions de Genève, et de garantir un accès sans entrave au Comité international de la Croix-Rouge", précise le communiqué de la chancellerie.

La situation autour de la centrale nucléaire de Zaporiijia a aussi été abordée par les deux dirigeants, qui ont "convenu de rester en contact".

Le chancelier a pointé "la nécessité de garantir la sécurité de la centrale nucléaire. Dans ce contexte, il a demandé "d'éviter toute escalade et de mettre en oeuvre immédiatement les mesures recommandées dans le rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique".

Enfin, M. Scholz a demandé au président russe de mettre "pleinement" en oeuvre l'accord l'exportation de céréales ukrainiennes et de ne pas le "discréditer".

M. Poutine entend parler avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan de cet accord de plus en plus contesté par Moscou, permettant à l'Ukraine d'exporter ses céréales, avait indiqué vendredi le Kremlin.

Cet accord, conclu le 22 juillet à Istanbul, a permis de débloquer les exportations de blé et de maïs ukrainiens qui étaient jusque-là entravées par l'offensive militaire russe, suscitant l'inquiétude des pays importateurs et la peur d'une crise alimentaire.

Mais la Russie affirme que ses propres exportations de denrées alimentaires et d'engrais continuent de pâtir des sanctions occidentales visant Moscou pour son intervention militaire.

Elle accuse en outre les pays européens d'accaparer la majorité des céréales exportées d'Ukraine.