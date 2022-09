Guerre en Ukraine: "99% des corps exhumés à Izioum présentaient des signes de mort violente"

"99%" des corps exhumés vendredi à Izioum, ville de l'est de l'Ukraine récemment reprise aux Russes, "présentaient des signes de mort violente", a déclaré dans la soirée le gouverneur régional Oleg Synegoubov.

Le chargé des droits humains ukrainien, Dmytro Loubinets, a pour sa part indiqué sur Telegram qu'"il y (avait) probablement plus de 1.000 citoyens ukrainiens torturés et tués dans les territoires libérés de la région de Kharkiv".

A Izioum, "il y a plusieurs corps avec les mains liées derrière le dos et une personne est enterrée avec une corde autour du cou. De toute évidence, ces personnes ont été torturées et exécutées", a affirmé M. Synegoubov sur Telegram, accompagnant son message de photos des centaines de tombes retrouvées près d'Izioum.

Selon lui, "450 corps de civils portant des traces de mort violente et de torture ont été enterrés" sur ce site découvert par les autorités ukrainiennes.

Plus tôt dans la journée, un journaliste de l'AFP avait pu voir au moins un corps avec les mains liées avec une corde sur le même site, sans pouvoir établir dans l'immédiat s'il s'agissait d'un civil ou d'un militaire, le corps étant trop abîmé.

Sur Telegram, Oleg Synegoubov a affirmé qu"'il y avait aussi des enfants" parmi les corps exhumés dans la journée par les "200 agents et experts" qui travaillent sur le site.

"Les corps seront envoyés pour autopsie afin de déterminer la cause exacte des décès", a-t-il indiqué. Et d'ajouter: "Chaque mort fera l'objet d'une enquête et deviendra une preuve des crimes de guerre de la Russie devant les tribunaux internationaux".

"L'ampleur des crimes commis (par les Russes) à Izioum est énorme", a-t-il appuyé, dénonçant "une terreur sanglante et brutale".

La contre-offensive lancée début septembre par l'armée ukrainienne dans la région a permis la reconquête de territoires jusque-là occupée par les troupes de Moscou.

Précédemment accusé de crimes de guerre dans d'autres régions d'Ukraine, notamment autour de Kiev dans les premières semaines du conflit, Moscou a toujours rejeté ces accusations.

Blinken accuse la Russie d'actes "épouvantables" en Ukraine

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a accusé vendredi la Russie d'agir de manière "épouvantable" après la découverte de centaines de corps enterrés sommairement près d'Izioum, évoquant de possibles crimes de guerre. La Russie agit de "manière épouvantable et cela se voit et se répète à chaque fois que la marée russe se retire de parties de territoires qu'elle a occupés en Ukraine. On voit ce qu'elle laisse dans son sillage", a déclaré le chef de la diplomatie américaine à des journalistes.

"Et cette dernière découverte d'apparemment plus de 440 tombes à Izioum vient nous le rappeler", a-t-il dit.

Il a appelé les autorités ukrainiennes à documenter ces atrocités en soulignant que dans "de nombreux cas, il s'agira de crimes de guerre".

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué vendredi que "plus de 400 corps" avaient été trouvés sur un site d'enterrement de masse près d'Izioum, ville récemment reprise aux Russes par l'armée ukrainienne.

S'exprimant lors d'une conférence de presse, M. Blinken a également estimé que la Russie était sous "pression" après les préoccupations exprimées par Pékin et Delhi sur le conflit.

"Je crois que ce que l'on entend de la part de la Chine et de l'Inde reflète les préoccupations à travers le monde concernant l'impact de l'agression de la Russie contre l'Ukraine, pas seulement pour le peuple ukrainien", a déclaré le chef de la diplomatie américaine.

"Je pense que cela accroît la pression sur la Russie pour mettre fin à son agression", a-t-il ajouté.

Les dirigeants indien et chinois ont exprimé leurs préoccupations auprès du président russe Vladimir Poutine en marge d'un sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) à Samarcande, en Ouzbékistan.

Le Premier ministre indien Narendra Modi a ainsi déclaré vendredi au président russe que l'heure n'était "pas à la guerre", selon des images télévisées.

La veille, M. Poutine avait reconnu que la Chine, principal allié de la Russie, avait fait part de ses "préoccupations" concernant le conflit en Ukraine.