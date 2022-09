Le président turc Recep Tayyip Erdogan estime que Vladimir Poutine ne souhaite pas que la guerre en Ukraine s'éternise plus longtemps.

Erdogan sur l'invasion de l'Ukraine: "Poutine semble prêt à mettre fin à cette guerre le plus rapidement possible"

Poutine est-il prêt à mettre un terme à l'invasion de l'Ukraine qu'il a lui-même déclenchée en février 2022 ? C'est l'impression que le dirigeant russe a donnée au président turc Recep Tayyip Erdogan lors de leurs derniers entretiens.

Selon Erdogan, un "pas important" pourrait bientôt être effectué vers la fin de la guerre en Ukraine. Ces dernières semaines, les soldats ukrainiens reprennent du terrain. Ils s’emparent à nouveau de certains pans de leur territoire capturés par les Russes. Une situation qui ferait douter Vladimir Poutine.

La semaine dernière, en Ouzbékistan, Erdogan aurait eu des "discussions très approfondies" avec Vladimir Poutine. Dans une interview accordée à nos confrères américains de PBS, il explique avoir eu l'impression que le Russe souhaitait mettre rapidement fin à la guerre. "Il me montre en fait qu'il est prêt à mettre fin à cette guerre le plus rapidement possible. C'est l'impression que j'ai eue, car la façon dont les choses se déroulent en ce moment est assez problématique", observe le président turc.

"200 otages échangés"

Recep Tayyip Erdogan a également annoncé à la télévision américaine que "200 prisonniers seront bientôt échangés à la suite d'un accord entre les parties". Il n'a donné aucune information complémentaire sur cet échange. On ne sait pas s'il s'agit de militaires ou de civils, ni le moment exact de cet échange.