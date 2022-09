Une star russe prend position contre la guerre en Ukraine: "Je souhaite la fin de la mort de nos garçons pour des objectifs illusoires"

Ce dimanche 18 septembre, la star russe Alla Pougatcheva a partagé un message sur son compte Instagram en demandant à la justice russe de l'ajouter à la liste des agents de l'étranger. Cette demande fait suite à l'ajout de son mari sur cette liste.

Alla Pougatcheva est une chanteuse et actrice russe qui a commencé sa carrière il y a cinquante ans. Elle est devenue une icône en Russie et dans plusieurs pays de l'ancienne URSS. Au cours de sa carrière, elle est à l'origine de plus de 500 chansons écrites dans 8 langues différentes.

Avec le statut qui est le sien, elle n'hésite pas à prendre position dans des conflits géopolitiques. Elle l'a d'ailleurs fait en 2014 en se positionnant contre l'annexion de la Crimée.

En février, la diva et son mari s'étaient envolés en Israël, ce qui a été mal perçu en Russie.

Depuis plus d'une semaine, le couple est de retour en Russie mais Maxime Galkin, mari d'Alla Pougatcheva, a été considéré comme agent de l'étranger. C'est suite à cela que la chanteuse de 73 ans a publié un message sur Instagram en souhaitant "la liberté d’expression" et "la fin de la mort de nos garçons pour des objectifs illusoires qui font de notre pays un paria et pèsent sur la vie de nos citoyens". Elle l'a fait en solidarité avec son mari, une personne qu'elle qualifie d''honnête, intègre et sincère, un véritable patriote russe, incorruptible, qui souhaite que sa patrie prospère et vive en paix avec la liberté d'expression'.