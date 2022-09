Guerre en Ukraine: transfert de Russie en Arabie de 10 prisonniers de guerre dont des Américains

Dix prisonniers de guerre de plusieurs pays dont les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont été transférés de Russie en Arabie saoudite, dans le cadre d'un échange entre Moscou et l'Ukraine, a annoncé mercredi le ministère saoudien des Affaires étrangères. Les prisonniers, originaires également de Suède, du Maroc et de Croatie, sont arrivés en Arabie saoudite en provenance de Russie, et les autorités saoudiennes "facilitent les procédures pour leur retour en toute sécurité dans leurs pays respectifs", selon un communiqué du ministère.