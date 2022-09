Poutine veut "anéantir le droit de l'Ukraine à exister", déplore Biden

Le président américain Joe Biden a accusé la Russie mercredi à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU d'avoir "violé de manière éhontée" les principes fondateurs de la Charte des Nations unies. "Cette guerre anéantit le droit de l'Ukraine à exister, tout simplement", a lancé le président américain, dénonçant l'invasion par un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU de son voisin.

Augmenter les pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU

Le président américain Joe Biden s'est notamment dit favorable mercredi à une réforme majeure du Conseil de sécurité de l'ONU en augmentant le nombre de ses membres.

Dans son discours à la tribune de l'ONU, le président américain a notamment appelé à "augmenter le nombre de membres permanents et non permanents" de cette instance majeure de l'ONU afin que des pays d'Afrique, d'Amérique latine et des Caraïbes puissent y être représentés.