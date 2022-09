Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté vendredi le reste du monde à condamner les "pseudo-référendums" organisés par la Russie et en cours dans quatre territoires qu'elle a conquis en Ukraine depuis le début de son invasion.

Guerre en Ukraine: Zelensky demande au monde de condamner les "pseudo-référendums" russes, Biden promet une réponse "rapide et sévère" en cas d'annexions

Dans son adresse quotidienne à la nation, M. Zelensky s'est dit persuadé que "le monde réagira avec la plus grande justesse aux pseudo-référendums" et que ceux-ci "seront condamnés sans équivoque".

Les Etats-Unis "vont travailler avec (leurs) alliés et partenaires pour infliger des mesures économiques supplémentaires rapides et sévères à la Russie" si celle-ci annexe des territoires en Ukraine, a prévenu vendredi Joe Biden dans un communiqué. "Les référendums de la Russie sont un simulacre, un prétexte fallacieux pour essayer d'annexer des parties de l'Ukraine par la force", a dénoncé le président américain, qui a déjà pris plusieurs trains de sanctions économiques et financières contre le régime de Vladimir Poutine.