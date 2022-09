Invasion de l'Ukraine: seuls 13% des réfugiés ukrainiens prévoient un retour sous 3 mois

Seuls 13% des réfugiés ukrainiens en Europe et dans d'autres régions estiment qu'ils pourront rentrer dans leur pays dans les trois prochains mois. Plus de quatre sur cinq souhaitent le faire à terme, selon un sondage de l'ONU publié vendredi à Genève. La majorité de ces personnes veulent travailler dans le pays d'accueil, mais ont besoin de soutien, affirme cette évaluation du Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) menée en août et septembre auprès de 4.800 réfugiés. Elles saluent l'accès aux soins et à l'éducation, de même que la situation économique dans ces Etats.

Jusqu'à présent, moins d'un tiers des réfugiés sont employés ou indépendants. Trois sur quatre veulent scolariser leurs enfants dans le pays d'accueil. Plus de 40% sont hébergés chez des hôtes, alors que deux fois moins habitent dans des sites collectifs ou des hôtels et qu'environ un quart louent leur habitation.

Au total, près de sept millions de personnes sont déplacées en Ukraine, presque autant que le nombre de réfugiés. Le HCR aide à réparer des maisons pour les plus vulnérables dans ce pays, alors que les températures plus froides arrivent. Il a assisté près de 850.000 personnes avec de la nourriture et du matériel.