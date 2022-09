Guerre en Ukraine: les annexions n'ont "pas de place dans le monde moderne"

"Toute décision de procéder à l'annexion des régions ukrainiennes de Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporijjia n'aurait aucune valeur légale et mérite d'être condamnée", a-t-il dit.

"Cela s'oppose à tout ce que la communauté internationale est supposée représenter. Cela bafoue les buts et les principes des Nations unies. C'est une dangereuse escalade. Cela n'a pas de place dans le monde moderne. Cela ne doit pas être accepté", a martelé le secrétaire général.

"Toute décision russe de poursuivre en ce sens mettra encore un peu plus en danger les perspectives de paix. Cela prolongera les impacts dramatiques sur l'économie mondiale, en particulier sur les pays en développement, et entravera nos capacités à livrer de l'aide d'urgence à l'Ukraine et au delà", a-t-il ajouté.

"Il est grand temps de s'éloigner du gouffre".

Les Etats-Unis et l'Albanie préparent une résolution condamnant les "référendums" en Ukraine que l'Occident a dénoncé comme une "parodie". Le texte sera d'abord présenté au Conseil de sécurité de l'ONU, où il sera sans aucun doute bloqué par un veto russe, avant d'être présenté ultérieurement à l'Assemblée générale où aucun des 193 Etats membres n'a de veto.

Le président russe Vladimir Poutine va formaliser vendredi à Moscou l'annexion par la Russie de quatre régions ukrainiennes, largement dénoncée par Kiev et ses alliés occidentaux, mais qu'il a menacé de défendre même avec l'arme nucléaire.