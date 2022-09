Les Etats-Unis appellent les Russo-Américains à quitter la Russie, craignant qu'ils ne soient enrôlés par l'armée

L'ambassade des États-Unis en Russie a émis une alerte de sécurité pour les citoyens américains dans le pays, leur demandant de quitter immédiatement le pays s'ils le peuvent.

L'avertissement indique que "les citoyens américains ne doivent pas se rendre en Russie et que les personnes résidant ou voyageant en Russie doivent quitter le pays immédiatement, tant qu'il reste des possibilités limitées de voyage commercial."

L'ambassade avertit les citoyens américains que "la Russie peut refuser de reconnaître la citoyenneté américaine des personnes ayant une double nationalité, leur refuser l'accès à l'assistance consulaire américaine, empêcher leur départ de Russie et enrôler les personnes ayant une double nationalité pour le service militaire" et que toute personne souhaitant quitter la Russie doit le faire dès que possible en raison de l'offre de plus en plus réduite des vols commerciaux.

Cette déclaration intervient à un moment où des milliers de Russes tentent de franchir les frontières afin d'échapper à la mobilisation pour combattre en Ukraine. Vladimir Poutine a en effet déclaré le 21 septembre la mobilisation de centaines de milliers de Russes, menaçant au passage l'Occident d'un recours à l'arme nucléaire.

L'annonce de cette mobilisation inquiète plusieurs pays.

Cette préoccupation par rapport à la situation globale de la guerre en Ukraine inquiète également d'autres pays. Selon le quotidien El Pais, "la Pologne, l'Estonie et la Bulgarie ont également demandé à leurs citoyens de quitter le pays".