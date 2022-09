Guerre en Ukraine : "La victoire sera à nous!" lance Poutine depuis la Place Rouge

Guerre en Ukraine: Poutine facilite l'accès à la nationalité russe aux étrangers s'engageant dans l'armée

"Les citoyens étrangers ou apatrides signant un contrat pour servir dans les forces armées russes (...) pour au moins un an et prenant part (ou ayant pris part) aux opérations militaires pendant au moins six mois" bénéficieront de la procédure simplifiée pour obtenir un passeport russe, selon ce décret.