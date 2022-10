"Mon départ en Ukraine a été très violent"

Moscou enrôle ses hommes et prépare une nouvelle annexion : "La Russie est plus répressive qu’elle ne l’a jamais été dans l’ère post-soviétique"

Les habitants des régions occupées de l’Est et du Sud sont appelés, à partir de vendredi, à dire "oui" à leur annexion par Moscou. En Russie, la mobilisation s’annonce plus large qu’annoncé. Kiev et Moscou ont échangé des prisonniers, parmi lesquels un proche de Vladimir Poutine et des combattants du régiment Azov.