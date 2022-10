Guerre en Ukraine: attaques aux drones iraniens dans la région de Kiev, un blessé

Guerre en Ukraine: Zelensky revendique des avancées "puissantes" et remercie deux pays en particulier

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a revendiqué mardi des avancées "rapides et puissantes" de son armée dans le Sud, faisant état de "dizaines" de localités reprises "cette semaine" aux Russes dans cette région et dans l'Est.