Guerre en Ukraine: Kiev revendique des avancées militaires dans sa région de Lougansk

L'Ukraine a revendiqué des avancées dans sa région de Lougansk (est), jusqu'à présent presque entièrement contrôlée par les Russes, a déclaré mercredi son gouverneur ukrainien Sergiï Gaïdaï.

"Maintenant c'est officiel. La dés-occupation de la région de Lougansk a commencé. Plusieurs localités ont déjà été libérées de l'armée russe", a déclaré M. Gaïdaï dans une vidéo postée sur Telegram, sans préciser leur noms.

"Le drapeau ukrainien y est hissé par les forces armées ukrainiennes", a-t-il poursuivi. "Nous avançons grâce à nos forces armées".

L'armée ukrainienne a effectué ces dernières semaines des percées importantes le nord de la région méridionale de Kherson et repris aux Russes la quasi-totalité de la région de Kharkiv (nord-est) ouvrant la voie à la poursuite de la contre-offensive vers celle de Lougansk, bastion des séparatistes installées par Moscou depuis 2014.

Selon les estimations ukrainiennes, les forces russes contrôlaient en septembre 98% de la province de Lougansk.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré mardi que des "dizaines de localités" avaient été "libérées rien que cette semaine" dans les quatre régions annexées par la Russie (Lougansk, Donetsk, Kherson et Zaporijjia).

Son homologue russe Vladimir Poutine a signé mercredi les législations actant cette annexion, décidée formellement vendredi.

Le Kremlin promet de reprendre les territoires reconquis par l'Ukraine

Le Kremlin a promis mercredi de récupérer les territoires perdus récemment par Moscou dans les régions annexées dans le sud et l'est de l'Ukraine, tout en assurant que ces régions seront avec la Russie "pour toujours".

Ces "territoires seront repris et nous allons continuer à mener des consultations avec la population (locale) sur son souhait de vivre en Russie", a déclaré à la presse le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.

Il était interrogé sur les frontières exactes des régions annexées, où les forces russes ont abandonné certaines localités après des contre-offensives ukrainiennes.

"Ces territoires seront pour toujours avec la Russie, ils seront repris", a insisté Dmitri Peskov.

Mercredi, le président Vladimir Poutine a signé les lois reconnaissant officiellement les régions de Kherson et Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, et celles de Donetsk et Lougansk, dans l'est du pays, comme des parties de la Fédération russe.

Mais le flou demeure sur les frontières que revendique exactement le Kremlin dans ces territoires, où se poursuivent les combats.