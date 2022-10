Accueil International Europe Guerre en Ukraine Pour les Russes, il est difficile de fuir en Allemagne: "Ceux qui y parviennent ont soit des réseaux soit un peu de chance” Il est difficile pour les opposants russes et les réservistes qui refusent de se battre en Ukraine de rejoindre l'Allemagne. Nerbollier Delphine, Correspondante à Berlin ©AFP

Mika est arrivé à Berlin en simple touriste, avec un petit sac à dos, une chemise de rechange et un blouson léger. Car, à l'origine, son séjour avait un but festif : célébrer ses trente ans avec un ami installé à Berlin. "Une tradition", comme le raconte ce Moscovite. Or, l'annonce d'une mobilisation partielle, le 21 septembre, par le président russe Vladimir Poutine, a bouleversé ses projets. Au lieu de...