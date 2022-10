Les trois erreurs de Poutine qui l'empêchent de gagner la guerre

Alors que les forces ukrainiennes ont repris des milliers de kilomètres carrés en à peine quelques semaines, le président russe Vladimir Poutine a mobilisé 300 000 hommes supplémentaires et a annexé les quatre régions ukrainiennes de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijia. Les tensions semblent avoir atteint leur point le plus chaud alors que les deux camps n'ont jamais été aussi déterminés à gagner la guerre.

Le conflit s'enlise. Pourtant, au départ, Poutine misait sur un renversement rapide du pouvoir ukrainien. Le 24 février 2022, jour fatidique de l’invasion, le monde entier retient son souffle et s’attend à voir le pays tomber dans les prochaines heures. Près de huit mois plus tard, le constat est sans appel : rien ne s’est passé comme prévu. La Russie a troqué la domination de l’Ukraine pour l’annexion de territoires stratégiques au sud et à l’est du pays, mais l’entreprise est encore loin d’être couronnée de succès.

Un tel écart entre les ambitions initiales russes et l’état actuel du conflit s’explique par trois erreurs commises par Poutine. Trois choix militaires, stratégiques et diplomatiques qui ont permis aux Ukrainiens de s'organiser, aux pays occidentaux d’intervenir et qui révèlent les dysfonctionnements profonds du commandement russe.

