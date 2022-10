Accueil International Europe Guerre en Ukraine Attaques massives en Ukraine: "Une pluie de missiles dévastatrice qui n’a pas changé le cours de la guerre mais a plutôt révélé le niveau de désespoir du régime" En 1944-45, l’Allemagne nazie aux abois tirait des fusées V-2 sur Londres. Une pluie de missiles dévastatrice qui n’a pas changé le cours de la guerre mais a plutôt révélé le niveau de désespoir du régime. C’est la même chose qui s’est passée ce matin." Sébastien Gobert Chef du service International ©AP

Xavier Tytelman, ancien pilote de l'armée de l'air française et expert militaire, ne voit qu'un aveu de faiblesse dans la pluie de missiles et drones qui ont frappé des cibles civiles et énergétiques dans plus d'une dizaine de villes ukrainiennes, lundi matin. "Vladimir Poutine...