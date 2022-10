Guerre en Ukraine: la Turquie appelle Moscou et Kiev à un cessez-le-feu "dès que possible"

La Turquie a appelé mardi la Russie et l'Ukraine à un cessez-le-feu viable "dès que possible", estimant que les deux pays s'écartaient du chemin de la diplomatie alors que la guerre perdure.

"Un cessez-le-feu doit être établi dès que possible. Le plus tôt est le mieux", a déclaré le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, lors d'un entretien télévisé.

Le président russe Recep Tayyip Erdogan nourrit l'espoir d'amener ses homologues russe Vladimir Poutine et ukrainien Volodymyr Zelensky à se rencontrer à Istanbul pour des pourparlers sur une trêve.

Membre de l'Otan, la Turquie maintient une position neutre depuis le début de l'invasion russe en Ukraine le 24 février et conserve de bonnes relations avec Moscou et Kiev.

"Malheureusement (tous deux) se sont rapidement écartés de la diplomatie" depuis des pourparlers entre des négociateurs russes et ukrainiens en mars à Istanbul, a poursuivi M. Cavusoglu.

"Alors que la guerre entre l'Ukraine et la Russie se prolonge, malheureusement, la situation empire et se complique", a-t-il ajouté.

Le ministre a également appelé à "une paix juste" fondée sur l'intégrité territoriale de l'Ukraine.

"Il doit y avoir une paix juste pour l'Ukraine. Où se poursuit la guerre? Elle se poursuit sur le sol ukrainien", a-t-il souligné.

"Un processus qui garantira l'intégrité territoriale et les frontières de l'Ukraine doit commencer", a-t-il estimé. "Sans un cessez-le-feu, il n'est pas possible de parler de ces questions de manière saine: un cessez-le-feu viable et une paix juste".