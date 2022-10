"La Russie est en train de perdre sur le champ de bataille": les frappes massives de la Russie en Ukraine, un acte de faiblesse selon l'Otan

"La Russie recourt de plus en plus à des attaques horribles et indiscriminées contre des civils et des infrastructures critiques", a déclaré M. Stoltenberg, lors d'une conférence de presse. "Ce que nous avons vu hier (lundi) est un signe de faiblesse, car la Russie est en train de perdre sur le champ de bataille" et ces bombardements "reflètent le manque d'alternatives du président Vladimir Poutine", a-t-il ajouté.