La Russie qualifie Zelensky de "président terroriste": "Le peuple ukrainien est pris en otage par ses politiques nazies"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son gouvernement "sont devenus un régime terroriste" et "les pays occidentaux qui les défendent soutiennent le terrorisme", a lancé mardi Viatcheslav Volodine, le président de la Douma, la chambre basse du parlement russe. Sur la messagerie Telegram, le député a qualifié Volodymyr Zelensky de terroriste international, au même titre qu'Oussama Ben Laden, pour avoir "donné l'ordre de perpétrer des actes terroristes", rapporte l'agence de presse étatique russe, soulignant que ces propos faisaient écho à la règle selon laquelle il ne peut y avoir de négociations avec des terroristes.

"Les actes de Zelensky ont causé des souffrances au peuple ukrainien, pris en otage par ses politiques nazies", a ajouté le président de la Douma.

La Russie use régulièrement d'une rhétorique plaçant le conflit en Ukraine dans la lignée de la Seconde Guerre mondiale, qualifiant sans cesse l'adversaire de néonazi. Elle affirme que l'invasion de sa voisine le 24 février dernier est une contre-offensive à un projet antirusse occidental en Ukraine et un prétendu génocide des russophones par des néonazis ukrainiens. Fin septembre, les autorités russes ont d'ailleurs organisé des référendums - qualifiés d'illégaux par les Occidentaux - dans l'est de l'Ukraine, à Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporijjia, signant leur adhésion à la Fédération de Russie.