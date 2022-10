La Russie a désigné officiellement le géant américain Meta, maison-mère de Facebook et Instagram, comme organisation "terroriste et extrémiste".

Russie: Meta classé dans la liste des organisations "terroristes et extrémistes"

Meta a été classé parmi les organisations "terroristes et extrémistes" du service russe de surveillance financière, a constaté mardi l'AFP sur le site internet de cet organisme gouvernemental. En mars, Meta avait été déclaré "extrémiste" par un tribunal russe et ses deux réseaux sociaux phares, Instagram et Facebook, bloqués en Russie. Cela ouvre la possibilité de poursuites judiciaires renforcées contre ses utilisateurs dans le pays.