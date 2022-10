Un média russe montre les souffrances de civils ukrainiens pour la première fois en étant fier: "Ce sont des personnes au service de la guerre"

Le 24 février 2022, les armées russes décidaient d'attaquer l'Ukraine de plein fouet. Une action qui a laissé le monde entier sans voix. 229 jours plus tard, cette guerre n'est toujours pas terminée. Pire encore, elle aurait à peine commencé, selon plusieurs experts.

Durant ce laps de temps, les médias russes n'ont montré qu'une partie du conflit. Pendant des mois, ils ont tenté de faire croire que les armées russes ne visaient que les cibles militaires en Ukraine. Les attaques faites aux civils n'ont jamais été couvertes.

Pour la première fois, la télévision d'État russe a montré des images insoutenables des civils. Sur la vidéo, on voit des habitants paniqués qui fuient le centre de Kiev, capitale de l'Ukraine. On y voit également des voitures en feu ou des immeubles d'habitations tomber en ruines. Les présentateurs ont également annoncé que les habitants de Kharkiv, deuxième plus grande ville du pays, étaient coupés d'électricité et d'eau courante. Tout comme une partie de la ville de Lviv.

Des nouvelles inhumaines qui ont rendu les présentateurs de la chaîne très fiers. En effet, ils ont tout d'abord montré leur bonheur face aux rayons des supermarchés, plus vides les uns que les autres. Ou par l'arrivée d'un hiver que les météorologues annoncent comme très vigoureux.

Sur le plateau, Konstantin Dolgov, un ancien commissaire russe des droits de l'homme, assure que la Russie "ne mène pas d'attaques contre les infrastructures civiles". Tout en considérant que les attaques contre les conduites d'eau et les égouts ne peuvent pas être considérées comme telles, car "il ne s'agit pas des cibles civiles, mais des personnes au service de la guerre".

Pour l'autre présentatrice, Olga Skabeyeva, les bombardements de ce lundi ne sont pas "une action ponctuelle" mais "une approche radicalement différente de l'armée russe". Selon elle, cette nouvelle stratégie serait l'oeuvre de Sergei Surovikin, le nouveau commandant des forces russes en Ukraine. "Ses surnoms parlent d'eux-mêmes : 'Armageddon' et 'brute'", a-t-elle expliqué.