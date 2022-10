Guerre en Ukraine : accord de l'UE sur une importante mission de formation pour l'armée ukrainienne

Les 27 membres de l'Union européenne ont donné leur accord à l'organisation d'une importante mission militaire pour former les forces ukrainiennes dans plusieurs Etats membres, a-t-on appris mercredi de sources diplomatiques.

L'accord a été trouvé par les ambassadeurs à Bruxelles et sera adopté lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères lundi à Luxembourg, a indiqué un diplomate. "La mission devra être en mesure de dispenser une formation à un grand nombre de membres du personnel des forces ukrainiennes", souligne un document de travail consulté par l'AFP.

Selon deux diplomates, la mission devrait permettre de former "dans un premier temps" 15.000 militaires. L'accord trouvé mercredi prévoit un quartier général pour la mission et des centres de formation dans chaque Etat membre qui en organisera, a précisé l'un d'eux. La Pologne et l'Allemagne ont fait part de leurs disponibilité, ont précisé les deux diplomates.

La mission sera financée sur la dotation de la Facilité européenne pour la Paix (FEP).

Les Européens ont déjà alloué 2,5 milliards d'euros de la dotation de 5,7 milliards pour financer des livraisons d'armements à l'Ukraine et une nouvelle tranche devrait être débloquée lundi prochain.

Le projet de mission de formation a été annoncé au mois d'août par le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.

Une telle mission doit être "à la hauteur" du conflit en Ukraine, car "nous sommes face à une guerre conventionnelle qui mobilise des moyens extraordinairement importants et des centaines de milliers de soldats", avait-il souligné.