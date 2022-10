Guerre en Ukraine: l'Otan va livrer des équipements anti-drones à l'Ukraine

Les alliés ont déjà fourni à l'Ukraine pour des milliards d'euros d'équipements militaires et de carburants. Au cours des derniers jours, l'Allemagne a livré le premier système de défense anti-aérien Iris-T SLM, capable, selon le chancelier allemand Olaf Scholz, de protéger une grande ville contre les raids aériens. Les Etats-Unis ont promis des systèmes de défense antiaérienne NASAMS et le Royaume-Uni a annoncé jeudi qu'il fournirait à Kiev des missiles de défense anti-aérienne supplémentaires et notamment des munitions capables d'abattre des missiles de croisière. Il s'agit de missiles AMRAAM, prévus pour être utilisés par le système NASAMS.

L'Espagne a indiqué jeudi qu'elle fournirait quatre lanceurs de missiles anti-aériens Hawk (un système d'arme déjà ancien,, de conception américaine), s'est réjoui M. Stoltenberg lors d'une conférence de presse clôturant une réunion des ministres de la Défense alliés au siège bruxellois de l'Otan.

Le secrétaire général a également indiqué que l'Otan livrerait à Kiev des équipements destinés à lutter contre les drones utilisés par l'armée russe et "des centaines de brouilleurs" pour rendre "ineffectifs" les drones russes et iraniens - des Shahed-136, dont certains sont armés pour des missions kamikaze - et "protéger les Ukrainiens et l'infrastructure critique" du pays.

L'armée russe recourt fréquemment à ces drones iraniens, qu'elle lance, selon Kiev, depuis le territoire du Bélarus et de la péninsule de Crimée, annexée par Moscou en 2014. Ces engins, utilisés pour des missions de reconnaissance et d'attaque, volent à basse altitude et sont donc vulnérables aux défenses anti-aériennes.

Selon un haut responsable de l'Otan, le projet porté par l'Alliance vise à fournir à l'Ukraine "une gamme complète" de capacités anti-drones. Ces équipements seront achetés à des entreprises des pays alliés, a-t-il précisé sous le couvert de l'anonymat.