Guerre en Ukraine: Reynders demande à Kiev d'adhérer à la Cour pénale internationale

"Ce serait un bon signal", a-t-il déclaré jeudi à l'issue d'une rencontre avec les ministres européens de la Justice à Luxembourg. "Nous demandons à l'Ukraine de ratifier d'abord le Statut de Rome et de participer officiellement à la Cour pénale internationale afin que nous puissions discuter d'autres solutions possibles", a déclaré Didier Reynders. Selon le commissaire européen, qui s'est rendu en Ukraine il y a quelques jours, les autorités politiques et le procureur général sont à l'écoute, mais la question est "sensible" avec les autorités militaires en temps de guerre.

L'UE coopère avec le Tribunal pénal international de La Haye, l'une des institutions pleinement impliquées dans la collecte de preuves et la poursuite des crimes de guerre en Ukraine. Le procureur en chef Karim Khan veut enquêter sur tous les crimes, quels qu'en soient les auteurs. Les travaux avancent bien, selon Didier Reynders. D'ici la fin de l'année, les premiers dossiers pourraient parvenir à la Cour et les premiers procès pourraient commencer.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est favorable à un tribunal spécial pour juger les crimes de guerre en Ukraine. Les États membres de l'UE n'ont pas encore adopté de position commune à ce sujet. Didier Reynders veut aussi y réfléchir avec d'autres partenaires internationaux. Le commissaire européen a également suggéré "une solution hybride" avec des juges ukrainiens et internationaux qui pourraient être nommés via les Nations unies.

Le procès pour crimes de guerre sera un travail de longue haleine qui prendra des années. D'abord et avant tout, tous les instruments existants doivent être utilisés, affirme Didier Reynders. Le commissaire européen a souligné que quatorze États membres de l'UE avaient ouvert des enquêtes et, qu'en Ukraine, dix personnes avaient déjà été condamnées. Le tribunal a également identifié 186 criminels de guerre présumés.

Didier Reynders a aussi lancé à Luxembourg un nouvel appel à tous les Etats membres à appliquer rigoureusement les sanctions contre la Russie. Jusqu'à présent, des actifs d'une valeur de 17,4 milliards d'euros ont été bloqués. "Mais 90% de cette somme est due à sept États membres", a déclaré le commissaire européen belge.