"L'Ukraine a besoin de tout notre soutien": Washington "déçu" que l'UE ne suspende pas la dette

"Je dirais honnêtement que je reste déçue que la Commission européenne n'ait pas rejoint le groupe des créanciers pour offrir un allégement du service de la dette à l'Ukraine", a déclaré la ministre de l'Economie et des Finance de Joe Biden, lors d'une réunion à Washington dans le cadre des réunions d'automne du FMI et de la Banque mondiale.

"L'Ukraine, comme vous le savez, fait face à un immense déficit de financement et a besoin de tout notre soutien", a-t-elle martelé auprès des ministres des Finances de l'Union européenne et des commissaires européens.

Un groupe de créanciers internationaux de l'Ukraine, regroupant le Canada, la France, le Japon, le Royaume-Uni, l'Allemagne et les Etats-Unis, a signé le 14 septembre un protocole d'accord, prévoyant un report de paiement sur la dette ukrainienne après une requête de Kiev.

Ces pays avaient donné le 20 juillet leur accord, et avaient, depuis, exhorté les autres détenteurs d'obligations à faire de même.

"La commission est un organe multilatéral et pour prendre une telle décision, nous devons avoir un consensus de tous les États membres", a réagi le commissaire aux affaires économiques de la Commission européenne, Paolo Gentiloni, interrogé vendredi lors d'une conférence après les propos de la ministre américaine.

"C'est la raison pour laquelle nous avons un chemin différent et un traitement différent de la question", a-t-il ajouté.

Le FMI a averti, lors de ces réunions, que l'Ukraine est confrontée à un déficit budgétaire qui pourrait atteindre 4 milliards de dollars par mois en 2023.

Janet Yellen avait reçu mardi au département au Trésor le ministre ukrainien des Finances, Sergii Marchenko.

Elle avait appelé les pays partenaires et alliés des Etats-Unis, à accélérer les versements financiers à l'Ukraine et intensifier leur aide, afin à la fois d'"aider l'Ukraine à maintenir ses services gouvernementaux essentiels", mais aussi à "commencer à se construire et à se redresser".

"Nous continuerons à vous soutenir", avait promis Mme Yellen.