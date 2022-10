"C'est très bien fait": la stratégie de l'armée ukrainienne pour isoler les Russes dans la ville de Kherson

La ville de Kherson est un enjeu central de la guerre en Ukraine. Et sur base des images satellites de la région, on peut avoir une idée de comment l'armée ukrainienne a tenté, mois après mois, d'isoler les Russes dans cette entité déterminante.

Dans le sud de l'Ukraine, les forces de Kiev progressent de plus en plus et reprennent petit à petit du terrain aux Russes, dans la région de Kherson notamment. Une avancée progressive et tactique, que l'on peut entre autres analyser grâce aux images satellites enregistrées au fil des semaines. Auprès du Morgen, Carel Sellmeijer, officier du génie de l'armée néerlandaise, a expliqué quelle stratégie les Ukrainiens ont sans doute utilisée pour déforcer les troupes russes occupant la ville de Kherson.

Il a d'abord rappelé que cette dernière, située en bordure du fleuve Dniepr, est la première ville que les Russes ont réussi à prendre aux mains des autorités ukrainiennes, et qu'elle est accessible via ces trois axes principaux: un pont autoroutier, un pont ferroviaire et un barrage. Le pont réservé aux voitures, le pont Antonivka (qui enjambe donc le Dniepr), a été bombardé à plusieurs reprises par les Ukrainiens à partir de la fin du mois de juillet. Comme l'explique De Morgen, les troupes de Volodymyr Zelensky ont utilisé des missiles de haute précision pour cela, des lance-missiles américains appelés Himars. Le pont Antonivka ne s'est cependant pas effondré sous les frappes de missiles, et c'est cela qui donne une indication de la tactique ukrainienne d'isolement de Kherson.

©BelgaImage

"Bon sang... C'est très bien fait", a analysé Carl Sellmeijer en regardant les images satellites des dégâts occasionnés sur l'axe autoroutier par les bombardements. On y voit en effet des impacts de missiles alignés sur toute la largeur du pont. Les voitures peuvent encore circuler sur la route, mais toute la structure du pont est déforcée, car les les Ukrainiens ont frappé à un endroit bien précis, juste au-dessus d'un des piliers. "Il n'est pas nécessaire de casser tout le pont pour le rendre inutilisable", a expliqué Carl Sellmeijer, qui est aussi professeur à l'Académie de défense des Pays-Bas. Les Russes ne peuvent plus prendre le risque - même s'ils l'ont réparé en surface - d'y faire passer un tank ou d'autres engins militaires lourds, ce qui rend le réapprovisionnement compliqué.

©BelgaImage

Et si les Ukrainiens n'ont pas détruit entièrement le pont d'Antonivka, c'est simplement car il reste une infrastructure importante du pays, qu'il faudra remettre en état après la guerre. "L'armée ne veut pas se rendre les choses trop difficiles non plus", a souligné le Néerlandais. Ils ont également utilisé le même genre de tactique pour endommager le pont ferroviaire et la route du barrage.

Mais depuis la fin du moins d'août, on voit notamment sur les images satellites que les Russes ont entamé une "tentative sérieuse de remplacer le pont" d'Antonivka, en installant des pontons solides qu'ils vont sans doute renforcer avec des plaques d'acier afin de pouvoir y faire passer des tanks, a observé Carl Sellmeijer, impressionné par ces aménagements importants.