Guerre en Ukraine : la centrale de Zaporijjia à nouveau privée de courant après de nouveaux bombardements

La centrale nucléaire de Zaporijjia en Ukraine, la plus grande d'Europe, est à nouveau privée d'alimentation externe en électricité lundi et doit donc s'appuyer sur des générateurs de secours, notamment pour le refroidissement du réacteur.

L'entreprise publique Energoatom rapporte que la centrale a de nouveau été déconnectée dans la nuit de dimanche à lundi "après un pilonnage par l'armée russe". Les Russes ont pris le contrôle de la centrale, dont le site a été visé par les bombardements, dans les premières semaines de l'invasion de l'Ukraine. Kiev et Moscou se reprochent mutuellement ces attaques. La centrale a été coupée du réseau électrique à plusieurs reprises au cours des dernières semaines.

Energoatom a accusé lundi la Russie de "faire chanter l'Ukraine et le monde entier avec des attaques à la roquette". "Nous demandons une fois de plus à la communauté internationale de prendre des mesures immédiates pour démilitariser la centrale nucléaire de Zaporijjia au plus vite. L'armée russe doit se retirer de la centrale et la ramener sous le contrôle total de l'Ukraine, "pour la sécurité du monde entier".

L'Agence internationale de l'énergie atomique et les Nations unies ont pour leur part exigé à plusieurs reprises la création d'une zone de sécurité autour de la centrale.