Washington menace de sanctionner toute personne liée aux drones iraniens après les frappes à Kiev

La Russie a recours à des "oiseaux de feu" iraniens en Ukraine: "Cela ressemble quand même un peu à une troisième guerre mondiale"

Six appareils suicides fournis par Téhéran à l’armée russe ont visé mercredi une base militaire au sud de Kyiv. Des engins qui prennent de plus en plus le relais des missiles balistiques russes.