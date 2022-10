Drones iraniens en Ukraine: l'UE a des "preuves suffisantes" pour sanctionner Téhéran

L'Union européenne a rassemblé des "preuves" démontrant que les drones utilisés par la Russie contre l'Ukraine ont été fournis par l'Iran et prépare des sanctions contre Téhéran, a annoncé mercredi une porte-parole. "Maintenant que nous avons réuni suffisamment de preuves, nous travaillons sur une réponse européenne claire, rapide et ferme", a déclaré Nabila Massrali, porte-parole du chef de la diplomatie européenne Josep Borrell. Une liste de sanctions a été soumise aux États membres et une décision est attendue "dans le courant de la semaine", a-t-on précisé de source diplomatique.

Mardi, l'Iran s'était dit prêt à s'entretenir avec Kiev afin de clarifier les affirmations, jugées "sans fondement", selon lesquelles Téhéran fournit à la Russie des armes et des drones utilisés dans son invasion de l'Ukraine.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, avait assuré que "l'Iran était prêt à la négociation et à la discussion avec l'Ukraine pour résoudre ces accusations", selon un communiqué.

Kiev et ses alliés occidentaux ont accusé la Russie d'utiliser des drones de fabrication iranienne -- notamment les Shahed 136 kamikazes -- ces dernières semaines pour mener des attaques de grande ampleur en Ukraine.