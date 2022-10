Guerre en Ukraine: "Les Russes ont ouvert un nouveau chapitre"

"Les attaques ciblées de la Russie contre des infrastructures civiles, en particulier les réseaux électriques, ouvrent un nouveau chapitre dans une guerre déjà cruelle. Les règles de l'ordre international sont claires: nous sommes face à des crimes de guerre!", a affirmé Ursula von der Leyen, lors du débat parlementaire en vue du sommet de Bruxelles.

"Ces attaques ciblées contre des infrastructures civiles, visant clairement à priver des hommes, des femmes et des enfants d'eau, d'électricité et de chauffage à l'approche de l'hiver, sont des actes de pure terreur. Et c'est ainsi qu'il faut les appeler", a-t-elle ajouté.

La cheffe de l'exécutif européen a répété l'engagement de l'Union européenne à soutenir l'Ukraine "aussi longtemps qu'il le faudra."