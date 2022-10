Les propos lourds de sens du vice-président de la Douma, Piotr Tolstoï: "Si l'Europe existe encore d'ici là..."

La Russie a reconnu être confrontée à une situation "très tendue" en Ukraine, ce mardi 18 octobre. Face à la contre-offensive ukrainienne qui ne cesse d'engranger des gains territoriaux, le Kremlin a annoncé être prêt à prendre "une décision difficile". Le lendemain, les forces russes ont entamé l'évacuation de la population de Kherson, ville du sud de l'Ukraine faisant partie des territoires annexés en septembre. Ces dernières évolutions du conflit peuvent-elles être interprétés comme un camouflet pour Vladimir Poutine ? Ce n'est pas du tout le regard que porte le vice-président de la Douma, Piotr Tolstoï. "L'évacuation des civils est un signe de notre politique visant à préserver la vie de nos citoyens et de nos militaires", a-t-il affirmé au micro de Jim Nejman sur LN24, pointant une potentielle contre-offensive ukrainienne à venir.

L'arrière-arrière-petit-fils du célèbre écrivain Léon Tolstoï a toutefois balayé la perspective de voir la Russie perdre cette guerre. "Les puissances nucléaires ne perdent pas de guerre", a-t-il acté.

©BELGA Nieuwsbrief

Interrogé sur les frappes "massives" menées par son pays depuis plusieurs jours en Ukraine, Piotr Tolstoï a estimé que la Russie appliquait la même stratégie que les Américains à Bagdad. "On prive l'Ukraine de ses infrastructures énergétiques, des ponts et des chemins de fer", a-t-il détaillé dans l'émission "Les visiteurs du soir" sur LN24, précisant que tout ça avait lieu après l'explosion du pont de Crimée. "Avant cela, la Russie ne frappait pas les infrastructures ukrainiennes. Mais vu comment se déroulent les choses actuellement avec les attaques de l'Ukraine, on va les envoyer au 18ème siècle et on va le faire assez vite."

Le vice-président de la Douma a réaffirmé que le but de l'opération spéciale militaire en Ukraine était d'assurer la sécurité de la Russie. "On va changer les choses avec les moyens militaires", a-t-il précisé. Il a également fustigé la position européenne, qu'il estime être contre toute forme de négociation avec la Russie et être davantage favorable à une victoire de l'Ukraine sur le champ de bataille. "Dès qu'on sera arrivés à la frontière polonaise, il y aura peut-être plus de raisons de négocier avec l'Europe ou les Etats-Unis. Si l'Europe existe encore.... (...) Ce qui se passe aujourd'hui, ce sont des changements historiques. Les conséquences vont toucher tout le monde, y compris les Européens qui à ce jour ne ressentent pas les conséquences de cette guerre."

Si les propos de M. Tolstoï sont comme à son habitude plutôt belliqueux, le politicien russe a tout de même tenu à rassurer les Européens quant à l'utilisations de l'arme nucléaire. "Ne vous inquiétez pas, la loi prévaut. Or celle-ci dit que l'usage de l'arme nucléaire ne peut se faire que si l'existence de la Russie est mise en péril. (...) La Russie ne va pas utiliser l'arme nucléaire", s'est-il exprimé d'un ton ferme.