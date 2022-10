L'Ukraine limite la consommation en électricité de sa population après plusieurs frappes

L'Ukraine a limité jeudi la consommation en électricité de sa population et ses entreprises, notamment à Kiev, après plusieurs frappes russes ces derniers jours qui ont fortement endommagé ses infrastructures énergétiques, à l'approche de l'hiver.

Dans la capitale ukrainienne Kiev, le maire Vitali Klischko a exhorté les entreprises, les magasins, les cafés et les restaurants à "économiser au maximum" leur consommation en électricité sur les éclairages et la publicité lumineuse. "Même de petites économies au sein de chaque ménage aidera à stabiliser le système énergétique du pays", a-t-il ajouté sur les réseaux sociaux.

Dans plusieurs autres régions, les autorités locales ont également appelé les habitants à réduire drastiquement leur consommation en électricité, alors que la Russie a détruit 30% des centrales électriques ukrainiennes en une semaine, selon le président Volodymyr Zelensky mardi.

Dans la région d'Ivano-Frankivsk dans l'Ouest, des limitations importantes ont été imposées à 20 entreprises particulièrement énergivores pour les journées de jeudi et vendredi. Un fournisseur local en électricité a également appelé dans un communiqué les habitants à "minimiser" leur utilisation de leurs biens électroménagers. Les mêmes restrictions ont été prises dans les régions de Lviv et Tchernivtsi (ouest) par les compagnies de distribution d'électricité, sans qu'elles ne s'appliquent toutefois "aux infrastructures essentielles de la région", a indiqué dans un communiqué l'entreprise Tchernivtsioblenergo. "Les transports électriques, les systèmes de chauffage, les hôpitaux et les boulangeries continueront en particulier à opérer sans restrictions", a affirmé l'entreprise.

A Kharkiv, dans le nord-est, grande ville frappée à de multiples reprises par l'armée russe depuis fin février, l'établissement en charge du métro a, lui, annoncé diminuer la fréquence des trains pour économiser de l'électricité.