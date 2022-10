Comment Vladimir Poutine a transformé Volodymyr Zelensky

Depuis plusieurs semaines, le président ukrainien Volodymyr Zelensky ne veut plus négocier ni discuter avec Vladimir Poutine. Cette posture tranche avec celle qu'il affichait lors des premières semaines de l'invasion russe. "Désormais, les Ukrainiens sont dans une logique maximaliste", explique Sébastien Gobert, chef du service International de La Libre. Pour comprendre cette transformation de Volodymyr Zelensky, il faut s'intéresser à son personnage et à son parcours. Mais aussi et surtout à l'évolution de ses relations avec celui qui est devenu aujourd'hui son ennemi juré, Vladimir Poutine.

Rien ne prédestinait Volodymyr Zelensky à souhaiter la chute du président russe. Quels sont les différents événements qui ont abouti au changement ? Nos confrères de LN24+ en proposent un décryptage dans la vidéo ci-dessous.