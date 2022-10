Accueil International Europe Guerre en Ukraine Les Ukrainiens veulent tenir le coup sur le front énergétique : "Il y a le sentiment que la guerre est revenue à Kiev" Les autorités ont mis en place une grande campagne d’économie d’énergie. Deprez Fabrice Catherine, 70 ans, regarde par la fenêtre en tenant une bougie pour s’éclairer pendant une panne de courant, à Borodyanka, dans la région de Kiev, jeudi 20 octobre 2022. ©AP

À Kharkiv, non loin de la frontière russe, les escalators du métro ont arrêté de fonctionner, tandis que les trams et les trolleybus se font maintenant plus rares. À Poltava, Ternopil et dans plusieurs autres villes d’Ukraine, des patrouilles ont été mises en place par les autorités...