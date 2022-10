Guerre en Ukraine: la Russie fait face à des pertes importantes d'hélicoptères, selon Londres

La Russie perd un nombre particulièrement important d'hélicoptères d'attaque dans la guerre qu'elle mène depuis février dernier en Ukraine, indique mardi le ministère britannique de la Défense sur la base de renseignements fournis par les services secrets.

Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, la Russie a perdu au moins 23 hélicoptères de combat Ka-52, ce qui représente plus d'un quart de la flotte russe qui en compte une nonantaine et près de la moitié du nombre total d'hélicoptères russes perdus.

Londres affirme que les hélicoptères d'attaque russes ont été principalement détruits par des "manpads", c'est-à-dire un système portatif de défense anti-aérienne.

"La Russie est incapable de garantir un soutien aérien efficace", observe le ministère britannique de la Défense. "Les commandants russes sont de plus en plus souvent amenés à recourir à des missions à haut risque en utilisant des hélicoptères de combat, car c'est l'une des rares options disponibles pour soutenir les troupes au plus près."

Le ministère britannique de la Défense publie quotidiennement des mises à jour sur l'évolution de la guerre en Ukraine sur la base d'informations fournies par les services de renseignements.