"La Crimée est ukrainienne", martèlent les présidents de 48 parlements, dont le belge

La présidente de la Chambre, Éliane Tillieux et la présidente du Sénat, Stéphanie D'Hose, ont participé mardi à Zagreb, en Croatie, à un sommet interparlementaire de la Plateforme Crimée, initiée par l'Ukraine. Lors de ce sommet, les présidents de 48 parlements ont approuvé une déclaration conjointe dans laquelle ils affirment leur intention de ne pas reconnaître la Crimée occupée comme territoire russe, de soutenir des sanctions ciblées contre la Russie et de promouvoir la sécurité et les droits de l'homme dans la région, indiquent la Chambre et le Sénat dans un communiqué commun.

Les présidentes des assemblées belges soutiennent la déclaration. "La Crimée est ukrainienne et les actions de la Russie sont illégales et inhumaines", souligne Stephanie D'Hose. "Pour nous c'est évident. Mais en dehors de la Russie, il y a aussi des gens qui propagent la propagande pro-Poutine dans l'espoir de saper notre soutien à l'Ukraine. Nous les voyons sur les réseaux sociaux. Ils siègent dans nos conseils communaux et même dans nos parlements", ajoute-t-elle en référence à un rapport d'information comportant des mesures concrètes contre les fake news adopté récemment.

"La démocratie ne s'accommode pas de la violence, que ce soit celles des hommes, des régimes politiques ou d'idéologies. En condamnant les actions de la Russie, nous contribuons à la préservation du droit international et nous réaffirmons notre attachement à l'État de droit, à la préservation de la paix, au respect de la souveraineté nationale et à l'interdiction de l'usage illégal de la force. La Russie devra répondre de ses actes devant la juridiction internationale compétente pour que justice soit rendue aux victimes", conclut Eliane Tillieux.