Joe Biden et Rishi Sunak soulignent le besoin de "soutenir l'Ukraine" lors de leur premier échange

Le président américain Joe Biden et le nouveau Premier ministre britannique Rishi Sunak ont souligné le besoin de "soutenir l'Ukraine" et de coopérer face aux "défis posés par la Chine" lors de leur premier appel téléphonique, a indiqué la Maison Blanche mardi.

Joe Biden et Rishi Sunak "se sont accordés sur l'importance de travailler ensemble pour soutenir l'Ukraine et pour tenir la Russie responsable de son agression, de confronter les défis posés par la Chine, et de garantir des ressources en énergie durables et abordables", souligne l'exécutif américain dans un communiqué.

Les deux dirigeants "ont également discuté de leur engagement partagé à protéger les acquis de l'accord du Vendredi Saint" en Irlande du Nord, et du "besoin d'atteindre un accord négocié avec l'Union européenne sur le protocole nord-irlandais", qui précise les dispositions post-Brexit dans cette province britannique.

L'accord "du Vendredi Saint" a mis fin en 1998 à trois décennies de conflit entre unionistes, surtout protestants, et républicains essentiellement catholiques partisans d'une réunification avec la République d'Irlande.

Plus tôt mardi, Joe Biden avait félicité Rishi Sunak sur Twitter pour son accession à Downing Street, disant se réjouir du renforcement de la coopération entre les deux pays "sur des questions essentielles à la sécurité et la prospérité mondiales".

Et le président américain avait qualifié lundi de "révolutionnaire" la désignation de Rishi Sunak, première personne d'origine indienne et de confession hindoue à devenir Premier ministre britannique.