Taïwan salue l'Ukraine, "un modèle" : "Nous luttons tous deux pour la liberté et la démocratie et nous savons que l'Ukraine va l'emporter"

Depuis que la Russie a déclenché, en février, une vaste offensive contre le territoire ukrainien, qui a renforcé la crainte que la Chine ne mette de son côté à exécution ses menaces de prise de contrôle de Taïwan, l'Ukraine a bénéficié dans cette île d'un soutien public massif.

"L'Ukraine est un modèle pour Taïwan", a lancé M. Wu en recevant à Taïpeï des parlementaires ukrainiens et lituaniens. "Nous luttons tous deux pour la liberté et la démocratie et nous savons que l'Ukraine va l'emporter. L'Ukraine va gagner ! Gloire à l'Ukraine et nous allons gagner avec l'Ukraine !", a ajouté le ministre.

Le don de 56 millions de dollars américains qu'il a annoncé et qui doit encore être approuvé par le parlement taïwanais servira notamment à reconstruire des écoles et des hôpitaux ukrainiens.

Il fait suite à une campagne publique de collecte de fonds en faveur de l'Ukraine qui avait permis d'obtenir près de 33 millions de dollars en seulement quatre semaines au début de l'année.