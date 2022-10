L'ex-président français Hollande à Bruxelles pour aborder les conséquences de la guerre en Ukraine

François Hollande se rendra le 10 novembre à la Villa Empain à Bruxelles, sur invitation de la fondation Boghossian. Il y abordera l'invasion russe de l'Ukraine et ses conséquences.

La conférence de l'ex-président français questionnera plus profondément notre relation avec le président russe Vladimir Poutine, les discussions avec les alliés, les dangers qui menacent l'ordre mondial et les nouveaux rapports de force entre puissances établies et puissances émergentes.

Le socialiste aborde dans le même temps d'autres questions, se demandant par exemple si les démocraties ont la force et les moyens d'entrer en confrontation avec les autocraties, ou comment envisager cette nouvelle guerre dans le cadre des grands défis de notre siècle, le changement climatique, les inégalités grandissantes, la fragilité de la démocratie et l'essor du populisme et du nationalisme dans de nombreux pays.

Des thématiques qui sont également abordées dans son nouveau livre, intitulé "Bouleversements, pour comprendre la nouvelle donne mondiale", que l'ancien président français présentera par la même occasion à la Villa Empain.

Une séance de dédicace se déroulera après la conférence. L'événement pourra également être suivi en ligne.