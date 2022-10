Guerre en Ukraine: quatre millions d'Ukrainiens affectés par des coupures d'électricité

Près de quatre millions de personnes sont affectées par des coupures d'électricité après de récentes frappes russes sur des infrastructures énergétiques en Ukraine, a déclaré vendredi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. "Dans beaucoup de villes et de districts de notre pays, des coupures ont été instaurées pour stabiliser" la situation, a-t-il dit dans son allocution quotidienne. "Près de quatre millions d'Ukrainiens sont actuellement confrontés à ces restrictions", a-t-il ajouté.

Il s'agit de la ville de "Kiev et de sa région" ainsi que des provinces de Jitomyr (centre-ouest), Poltava, Tcherkassy et Kirovograd dans le centre, Rivné (ouest), Kharkiv (est), Tcherniguiv et Soumy dans le nord, a-t-il précisé.

Plus tôt dans la journée, l'opérateur ukrainien privé DTEK avait annoncé des coupures d'électricité "sans précédent" pour "ces prochains jours" dans la capitale et sa région, en raison d'importants dégâts infligés au système énergétique ukrainien par des frappes russes.

Depuis plus de deux semaines, la Russie multiplie les frappes sur les infrastructures énergétiques de l'Ukraine, ce qui a provoqué la destruction d'au moins un tiers de ses capacités dans ce domaine, juste avant l'hiver.

En conséquence et afin d'éviter des black-outs, des coupures de courant de quelques heures sont depuis imposées quotidiennement dans de nombreuses régions.