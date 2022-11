La colère monte du côté des soldats russes en Ukraine: "Les politiciens devraient aller eux-mêmes au front"

Alors que le Kremlin continue d’encourager financièrement les Russes à combattre en Ukraine, des tensions sociales éclatent au sein du pays. Les efforts de mobilisation de la Russie combinés aux sanctions occidentales impactent fortement les réserves budgétaires. Selon les calculs des analystes, les réserves seraient à leur plus bas niveau depuis des années. Ce trou budgétaire renforce la difficulté que rencontre le Kremlin à verser les indemnités promises aux soldats mobilisés et à leurs familles. Les autorités avaient promis aux volontaires et aux personnes mobilisées des salaires qui attrayants, soit plus du double du salaire moyen russe.

"Tout ce qu'on nous montre à la télé, c'est du flan": des proches de soldats russes dénoncent le chaos de la mobilisation

Face à cette situation, une mutinerie a éclaté parmi les Russes mobilisés parce qu’ils ne reçoivent toujours pas l’argent qui leur a été promis. Des images dévoilent notamment des soldats russes confrontant leurs supérieurs : "Peut-être que les politiciens devraient abandonner leurs cartes de parti et aller eux-mêmes au front."Denis Pushilin, le chef de la République populaire autoproclamée de Donetsk, a également reconnu que les moyens déployés pour soutenir les militaires étaient insuffisants.

Une baisse importante du PIB pour l’année prochaine

L’Institut pour l’étude de la guerre (ISW) a précédemment estimé qu’un bataillon de 400 soldats coûte à la Russie au moins 1,2 million de dollars (1,22 million d’euros convertis) par mois, sans compter les primes pour les performances militaires. Si l’économie russe semblait résister aux difficultés engendrées par le conflit, les effets commencent à susciter des tensions au sein de la société. Et ce alors que Poutine en visage de préparer sa réélection en 2024.

Bien que le gouvernement russe affirme une diminution de 0,8 % pour le produit intérieur brut (PIB) l’année prochaine, un sondage réalisé par l’agence Reuters auprès d’analystes révèle que celui-ci avoisinera plutôt les 2,5 %. La Banque mondiale prévoit quant à elle une contraction de 3,6 %.

"Les prévisions macroéconomiques sur lesquelles repose le budget sont calculées sur des données antérieures à la mobilisation", a déclaré Alexandra Suslina, une analyste indépendante. "Il ne tient pas compte des nouvelles sanctions et ne reflète donc pas la réalité".