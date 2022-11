À Kherson, les Russes emportent tout : "Même les ossements de Grigori Potemkine ont été arrachés"

Tombée aux mains des Russes dès les premiers jours de l’invasion, la ville de Kherson reste un objectif militaire de premier plan pour Kiev. Alors que Poutine a appelé les civils à quitter la zone de combat, c’est une ville fantôme et dépouillée qui apparaît à l’armée ukrainienne. Les forces d’occupation russes ont vidé la ville. Musées, maisons et même hôpitaux ont été pillés.

Guerre en Ukraine: pourquoi la bataille de Kherson, qui "commencera très bientôt", sera décisive

Le musée d’art Oleksiy Shovkunenko de la ville de Kherson en a fait les frais. L’administration du musée a communiqué sur sa page Facebook que des hommes armés et habillés en civil ont pillé le musée d’art sous prétexte d' "évacuation des objets d’art" entre le 31 octobre et le 3 novembre. Les œuvres volées ont été sauvagement transportées dans des camions qui prenaient la route vers la Crimée.

Le musée a précisé qu’il ne savait pas s’il s’agissait de la destination finale. Le journal en ligne Kyiv Independent précise également que, “les forces d’occupation russes ont emporté ‘tout ce qu’elles ont vu, tout ce qu’elles ont pu atteindre’sans même emballer correctement les œuvres pour les transporter”. Le musée abritait plus de 10. 000 pièces.Le rapport du musée indique également qu "il ne fait aucun doute que les plus précieux objets (XVII-XIX siècles) ont été emportés en premier lieu."

Selon le journal britannique The Guardian, les choses disparaissent à un rythme très rapide. "Les troupes russes emportent des ambulances, des tracteurs et des voitures privées volées. Des objets culturels disparaissent également : des archives, des peintures et des sculptures des musées d’art et de culture locale. Même les ossements de Grigori Potemkine, ami et amant de la Grande Catherine, ont été arrachés d’une crypte de la cathédrale Sainte-Catherine et emportés." Vladimir Saldo, le chef de la région de Kherson nommé par la Russie, a déclaré que le corps du prince avait été déterré pour sa propre sécurité. “Nous avons emporté la dépouille du prince de la cathédrale Sainte-Catherine sur la rive gauche. Nous le ramènerons, lui et toutes les reliques, là où ils doivent être. ”

Les habitants de la ville occupée expliquent que les autorités russes ont déporté des citoyens locaux et les ont mis en garde contre des actes "terroristes" imminents. Les soldats déguisés en auraient alors profité pour piller les maisons. "Il est difficile de comprendre quelle est l’intention exacte des Russes", a déclaré Serhii Khlan, chef adjoint du conseil régional de Kherson. L’homme informe que les Russes détruisent énormément et qu’il est parfois compliqué de saisir l’objectif de leurs actes destructeurs. "Les bons bateaux sont remorqués et emportés. Ce qu’ils n’aiment pas, ils le coupent à la hache".

Dans le même temps, l’armée russe profiterait de la guerre pour emporter avec elle le matériel médical de l’hôpital local. Les choses volées serviraient aux hôpitaux russes qui ont été mis en place sur la rive droite du Dniepr.