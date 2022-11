L’acteur et réalisateur Sean Penn a apporté son soutien à l’Ukraine et à son président.

Sean Penn offre son Oscar à Zelensky : "C’est peut-être une babiole symbolique mais l’Ukraine compte plus que tout à mes yeux"

Sean Penn a profité de son troisième passage en Ukraine depuis le début de la guerre pour apporter son soutien au président russe Volodymyr Zelensky.

Anton Gerashchenko, le conseiller du ministère ukrainien de l’Intérieur, a tourné la vidéo dans laquelle Sean Penn adresse un message au président ukrainien.

“Ceci est pour vous. C’est une babiole symbolique, mais je me sentirai mieux et plus fort pour les combats en sachant qu’elle se trouve ici. Lorsque vous aurez gagné, ramenez-le à Malibu”, a-t-il commenté.

De son côté, Volodymyr Zelenski a offert l’ordre du Mérite à Sean Penn et a inauguré une plaque commémorative a en l’honneur de l’acteur.

Ce à quoi ce dernier répondait, non sans une pointe d’émotion : “Il y a trois endroits dans le monde qui comptent plus que tout à mes yeux. L’endroit où ma fille est née. L’endroit où mon fils est né. Et cet endroit. Je vous en remercie.”